Лига наций — Испания унижает Германию, Украина просит сыграть со Швейцарией, фото — УАФ

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Матч Лиги наций Швейцария — Украина продолжает быть в фокусе внимания болельщиков. Его судьба пока неизвестна из-за решения местных властей отменить поединок. Вспышку COVID-19 зафиксировали в сборной Андрея Шевченко.

В Украинской ассоциации футбола заявили, что готовы сыграть 18 ноября в том составе, который сейчас находится в Швейцарии.

Руководство украинского футбола просит УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решения об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче.

Сформировать новую команду до сегодняшнего вечера в УАФ не могут по объективным причинам. Большинство игроков находятся в разных городах или странах, вовремя протестировать их невозможно, не у всех украинских игроков есть биометрические паспорта, а молодежная сборная вечером 17 ноября проводила другой календарный матч.

В УАФ стремятся определить исход поединка на футбольном поле, а не в кабинетах. Игра имеет решающее значение для того, чтобы выявить, кто вылетит из элитной группы Лиги наций в дивизион B.

Между тем мир обсуждает футбольное унижение, которому подверглась сборная Германии от испанцев.

«Фурия Роха» вышла в финальную стадию Лиги наций из группы, в которой играла и Украина. В Севилье сборная Испании неожиданно легко победила Германию 6:0. Команда Луиса Энрике вышла в финальную стадию Лиги наций. В каждом из таймов испанцы забили немцам по три гола (Мората, 17, Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89).

Испания обошла Германию и квалифицировалась в финал Лиги наций с 11 очками. У немцев — 9, Украины — 6, в Швейцарии — 3. Единственное поражение сборная Испании потерпела именно от украинцев в ​​Киеве (0:1).