На карантин из-за 25 положительных тестов ушел еще один футбольный клуб, фото — Прикарпатье

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Ракурс

Новую вспышку COVID-19 зафиксировали в футбольном клубе «Прикарпатье». Игроки и персонал ивано-франковского клуба сдали 25 положительных тестов, у некоторых коронавирус зафиксировали во второй или в третий раз.

«Прикарпатье» сегодня должно было выезжать на игру Первой лиги в Луцк против «Волыни», но утром в клубе получили неожиданные результаты ПЦР-исследования. Сразу 25 тестов оказались положительными. Сейчас в команде только пятеро игроков и трое тренеров имеют отрицательные результаты.

Команда в полном составе ушла на двухнедельную самоизоляцию, поэтому для нее футбольный год досрочно закончился. Регламент позволяет сыграть матч, если в команде есть по крайней мере 13 игроков и вратарь с отрицательным COVID-тестом.

«Прикарпатье», как и остальные команды, должно было сыграть еще три тура чемпионата.

В пресс-службе отметили, что у большинства инфицированных это уже второй или даже третий случай положительных результатов COVID-19. Первая масштабная вспышка коронавируса в составе Ивано-Франковской команды была в начале октября, тогда положительные тесты сдали 13 игроков.

«Ракурс» сообщал о большом количестве положительных тестов в сборной Украины, которой местные власти Швейцарии не разрешили сыграть заключительный матч Лиги наций. В донецком «Олимпике» на днях заразились до 15 человек, поэтому матч команды в УПЛ против «Зари» также под угрозой срыва.