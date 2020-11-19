Спецпризначенці Австралії вбили 39 мирних жителів Афганістану — звіт

https://racurs.ua/ua/n146731-specpryznachenci-avstraliyi-vbyly-39-myrnyh-jyteliv-afganistanu-zvit.html

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Місія спецпризначенців Австралії в Афганістані опинилася в епіцентрі масштабного скандалу після публікації результатів розслідування. Військові можуть бути причетними до незаконного вбивства 39 мирних мешканців.

Такий звіт 19 листопада оприлюднив генерал-майор Сил оборони Австралії Пол Бреретон, пише CNN.

Згідно зі звітом, австралійські елітні сили нібито незаконно вбили 39 афганських мирних жителів у середовищі, де «кровожерливість» і «вбивства на змаганнях» були нормою.

Виступаючи в четвер, начальник австралійських сил оборони генерал Ангус Кемпбелл сказав, що деякі австралійські військові були одержимі «культом воїна».

У звіті вказано випадки як старші офіцери заставляли молодших за званням стратити полонених для підтримки традиції «першого кровопролиття».

Нагадаємо, Сили оборони Австралії закликали Федеральну поліцію країни розпочати розслідування щодо 19 осіб, причетних до 36 ймовірних військових злочинів, включаючи вбивства і жорстоке поводження в Афганістані у період з 2009 по 2013 рік.