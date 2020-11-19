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Засновників опозиційного каналу NEXTA. Фото: DR

Засновників опозиційного телеграм-каналу внесли у Білорусі до переліку терористів

19 лис 2020, 16:03
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Протести у Білорусі проти свавілля режиму Олександра Лукашенка продовжуються. Нещодавно Комітет державної безпеки Білорусі вніс Степана Путіла, засновника проекту NEXTA, який оперативно висвітлює хід антиурядових протестів, і колишнього головного редактора телеграм-каналів Романа Протасевича до переліку осіб, причетних до тероризму.

Фрагмент списку причетних до тероризму опублікував сам телеграм-канал.

У повідомленні розповідається, що в списку вони перелічені відразу після кількох сотень сирійців, іракців і афганців.

До слова, Степана Путіла МВС Білорусі оголосило в розшук у серпні. Його звинувачують в організації масових заворушень.


Засновників опозиційного каналу внесли у Білорусі до переліку терористів. Фото: NEXTA

Нагадаємо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Зокрема, акцію протесту в Мінську 15 листопада, яка була приурочена вшануванню пам’яті загиблого активіста Романа Бондаренка, жорстоко розігнали силовики.


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