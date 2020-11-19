В большинстве регионов Украине 20 ноября ожидаются осадки, фото:

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Погода в Украине 20 ноября будет с осадками в большинстве регионов.

Температура воздуха в Украине будет достаточно контрастной. Ночью ожидается температура от +3…+5° на западе до −6…−11° в части восточных регионов. Днем температура воздуха составит +3…+6° на западе и −2…+1° на востоке. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет без осадков ночью и с мокрым снегом днем. Ночью температура воздуха составит 0…-2°, днем — +1…+3. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 20 ноября ожидается с дождями днем ​​и ночью. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью и без существенных осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до +1…+3°, днем — поднимутся до +3…+ 5°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет облачной и без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −4…−6 ° ночью и +1…+3° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков, переменная облачность. Ночью градусники покажут −6…−8°, днем — −1…+1° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье ожидается с дождями днем ​​и ночью. Ночью температура составит +3… +5°, днем ​​воздух прогреется до +4…+6°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 ноября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, 17 ноября Киев накрыл мокрый снег.