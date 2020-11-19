Зеленский пообещал Западу сохранить Сытника в НАБУ. Фото: kor.ill.in.ua

https://racurs.ua/n146739-zelenskiy-poobeschal-zapadu-sohranit-sytnika-v-nabu.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, пообещал западным партнерам, что деятельности Национального антикоррупционного бюро ничего не будет угрожать.

Соответствующее обещание глава государства озвучил во время видеовстречи с послами стран G7 и Европейского Союза. Стороны обсудили вопрос выхода из кризиса, который вызвал своими последними решениями КСУ. Президент подчеркнул, что категорически не приемлет последние решения Конституционного суда. Об этом 19 ноября сообщил Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что признание неконституционными отдельных положений закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности, — заявил глава государства.



Глава НАБУ Артем Сытник, который тоже принимал участие в видеовстрече отметил, что полностью соглашается с позицией Зеленского и Банковой относительно отсутствия факторов, которые критически влияют на работу органа.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что поддерживает независимость Национального банка и антикоррупционных органов.