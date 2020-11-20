Запад озвучил Зеленскому позицию по кризису в КСУ. Фото: yurfact.com.ua

https://racurs.ua/n146766-zapad-ozvuchil-zelenskomu-poziciu-po-krizisu-v-ksu.html

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Послы стран «Большой семерки» G7 призвали президента Владимира Зеленского к обеспечению честного и прозрачного отбора судей Конституционного суда Украины.

В четверг, 19 ноября, дипломаты провели видеовстречу с Зеленским, где подтвердили необходимость работать в том направлении, чтобы преодолеть негативные последствия решений КСУ и избежать остановки антикоррупционных реформ. Об этом 20 ноября сообщается на странице G7AmbReformUA в Twitter.

Также отмечается, что «обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ».

Послы «Большой семерки» отметили, проведение такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа — это «историческая возможность».

Как известно, 27 октября КСУ признал неконституционными положения антикоррупционного законодательства. Это вызвало ряд скандалов и вылилось в конституционный кризис. Решение Конституционного суда критически восприняли на Западе, заявив, что оно ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал западным партнерам, что деятельности Национального антикоррупционного бюро ничего не будет угрожать. Глава государства гарантировал Западу, что после 16 декабря директор НАБУ Артем Сытник будет оставаться в должности.