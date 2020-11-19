В КСУ рассказали, когда вернутся к работе. Фото: youtube

https://racurs.ua/n146741-v-ksu-rasskazali-kogda-vernutsya-k-rabote.html

Ракурс

Большая палата Конституционного суда возобновит работу после выздоровления судей.

Работа КСУ не заблокирована и суд снова будет проводить пленарные заседания после того, как выздоровеют служители Фемиды, которые заболели коронавирусом, и можно будет собрать кворум. Сейчас из 18 судей в Конституционном суде работают 15, а для кворума необходимо присутствие не менее 12 судей на заседании. Из-за болезни нескольких судей не удается организовать рассмотрение дел. Об этом сообщается на сайте суда.

Это обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к их отложению. В то же время, находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел до рассмотрения их на заседании суда, — отметили в суде.



Также в Конституционном суде заверили, что нет письменных или устных уведомлений от судей об отказе принимать участие в рассмотрении любых дел.

Напомним, 10 ноября Конституционный суд Украины не смог провести заседание в связи с отсутствием кворума — на работу не пришли некоторые судьи. А 9 ноября из-за отсутствия кворума КСУ отложил рассмотрение толкования нормы о земле.