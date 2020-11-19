В КСУ розповіли, коли повернуться до роботи. Фото: youtube

https://racurs.ua/ua/n146741-v-ksu-rozpovily-koly-povernutsya-do-roboty.html

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Велика палата Конституційного суду відновить роботу після одужання суддів.

Робота КСУ не заблокована і суд знову проводитиме пленарні засідання після того, як видужають служителі Феміди, які захворіли на коронавірус, і можна буде зібрати кворум. Зараз із 18 суддів у Конституційному суді працюють 15, а для кворуму необхідна присутність щонайменше 12 суддів на засіданні. Через хворобу декількох суддів не вдається організувати розгляд справ. Про це повідомляється на сайті суду.

Це зумовило відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення. Водночас, перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати та опрацьовувати матеріали справ до розгляду їх на засіданні суду, — зазначили в суді.



Також у Конституційному суді запевнили, що немає письмових чи усних повідомлень від суддів про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ.

Нагадаємо, 10 листопада Конституційний суд України не зміг провести засідання у зв’язку з відсутністю кворуму — на роботу не прийшли деякі судді. А 9 листопада через відсутність кворуму КСУ відклав розгляд тлумачення норми про землю.