Дезінфекція приміщень не допомагає у боротьбі з COVID-19. Фото: Lam Yik Fei

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Для боротьби з COVID-19 у світі проводять регулярне прибирання приміщень. Проте, на думку вчених, зараз немає майже ніяких доказів того, що глибоке прибирання зменшує ризик інфікування.

Вчені рекомендують звернути увагу на вентиляцію повітря. Про це повідомляє видання The New York Times.

Після виникнення коронавірусу вчені виявили, що він може до трьох днів виживати на пластику, сталі та інших поверхнях. Проте через деякий час науковці зазначили, що на поверхнях знаходяться мертві частинки вірусу, які не загрожують людині.

Водночас з’являлися докази того, що в переповнених приміщеннях вірус може годинами залишатися у повітрі, заражаючи людей під час вдиху.

Тому, вчені рекомендують зосередитися не на дезінфекції, а на покращенні систем вентиляції та фільтрації повітря в приміщеннях.

На мою думку, багато часу, енергії та грошей витрачається на поверхневу дезінфекцію, але варто звернути увагу на ресурси для запобігання передачі повітряно-крапельним шляхом, — сказав доктор Кевін П. Феннеллі, спеціаліст з респіраторних інфекцій в Національному інституті охорони здоров’я США.

Нагадаємо, що маски, які останнім часом широко використовуються в межах карантинних заходів, справді виявилися ефективним засобом боротьби з поширенням людиною вірусів. Такого висновку дійшли учені з Інституту медичних наук Університету Токіо.