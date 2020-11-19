Дезинфекция помещений не помогает в борьбе с COVID-19. Фото: Lam Yik Fei

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Для борьбы с COVID-19 в мире проводят регулярную уборку помещений. Однако, по мнению ученых, сейчас нет почти никаких доказательств того, что глубокая уборка уменьшает риск инфицирования.

Ученые рекомендуют обратить внимание на вентиляцию воздуха. Об этом сообщает издание The New York Times.

После возникновения коронавируса ученые обнаружили, что он может до трех дней выживать на пластике, стали и других поверхностях. Однако через некоторое время ученые отметили, что на поверхностях находятся мертвые частицы вируса, которые не угрожают человеку.

В то же время появлялись доказательства того, что в переполненных помещениях вирус может часами оставаться в воздухе, заражая людей во время вдоха.

Поэтому, ученые рекомендуют сосредоточиться не на дезинфекции, а на улучшении систем вентиляции и фильтрации воздуха в помещениях.

По моему мнению, много времени, энергии и денег тратится на поверхностную дезинфекцию, но стоит обратить внимание на ресурсы для предотвращения передачи воздушно-капельным путем, — сказал доктор Кевин П. Феннелл, специалист по респираторным инфекциям в Национальном институте здравоохранения США.

Напомним, маски, которые в последнее время широко используются в рамках карантинных мероприятий, действительно оказались эффективным средством борьбы с распространением человеком вирусов. К такому выводу пришли ученые из Института медицинских наук Университета Токио.