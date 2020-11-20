Карантин выходного дня во Львове требуют отменить рестораторы. Фото: portal.lviv.ua

https://racurs.ua/n146764-karantin-vyhodnogo-dnya-vo-lvove-trebuut-otmenit-restoratory-bez-shtanov-video.html

Ракурс

Карантин выходного дня раскритиковали предприниматели. Львовские рестораторы без штанов записали видеообращение к власти. Так они протестовали против новых ограничений.

Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества «Дайте работать» в Facebook.

Предприниматели говорят, что продолжат работать, потому что придерживаются всех санитарных и карантинных требований и их учреждения — безопасны.

В то время, когда другие страны предлагают планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит карантин выходного дня, который ничего не изменит, только убьет наш бизнес и выгонит тысячи наших людей на улицы, — сказали рестораторы.

Они предлагают власти:

отменить карантин выходного дня;

начать реально, а не показательно контролировать выполнение безопасностных требований;

научить людей жить рядом с вирусом и избегать его;

заняться медициной, тестировать людей и делать свою работу.

Если надо — вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все, абсолютно все, но уже и на понятный срок. Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим этого сделать с тысячами наших людей, — отметили рестораторы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины согласовал решение о введении карантина выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября 2020 года, а также поддержал переход к общегосударственному карантину с ограничениями, которые соответствуют «оранжевому» уровню эпидемиологической опасности.

Введение полного локдауна в стране невозможно, ведь, по расчетам Министерства экономики и Министерства финансов, этого не выдержит украинская экономика.