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Карантин выходного дня во Львове требуют отменить рестораторы. Фото: portal.lviv.ua
Карантин выходного дня во Львове требуют отменить рестораторы без штанов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n146764-karantin-vyhodnogo-dnya-vo-lvove-trebuut-otmenit-restoratory-bez-shtanov-video.htmlРакурс
Карантин выходного дня раскритиковали предприниматели. Львовские рестораторы без штанов записали видеообращение к власти. Так они протестовали против новых ограничений.
Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества «Дайте работать» в Facebook.
Предприниматели говорят, что продолжат работать, потому что придерживаются всех санитарных и карантинных требований и их учреждения — безопасны.
В то время, когда другие страны предлагают планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит карантин выходного дня, который ничего не изменит, только убьет наш бизнес и выгонит тысячи наших людей на улицы, — сказали рестораторы.
Они предлагают власти:
- отменить карантин выходного дня;
- начать реально, а не показательно контролировать выполнение безопасностных требований;
- научить людей жить рядом с вирусом и избегать его;
- заняться медициной, тестировать людей и делать свою работу.
Если надо — вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все, абсолютно все, но уже и на понятный срок. Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим этого сделать с тысячами наших людей, — отметили рестораторы.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины согласовал решение о введении карантина выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября 2020 года, а также поддержал переход к общегосударственному карантину с ограничениями, которые соответствуют «оранжевому» уровню эпидемиологической опасности.
Введение полного локдауна в стране невозможно, ведь, по расчетам Министерства экономики и Министерства финансов, этого не выдержит украинская экономика.
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