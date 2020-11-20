Карантин вихідного дня у Львові вимагають скасувати ресторатори. Фото: portal.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n146764-karantyn-vyhidnogo-dnya-u-lvovi-vymagaut-skasuvaty-restoratory-bez-shtaniv-video.html

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Карантин вихідного дня розкритикували підприємці. Львівські ресторатори без штанів записали відеозвернення до влади. Так вони протестували проти нових обмежень.

Відповідне відео опубліковане на сторінці спільноти «Дайте працювати» у Facebook.

Підприємці кажуть, що вони продовжать працювати, бо дотримуються усіх санітарних та карантинних вимог, і їхні заклади — безпечні.

У той час, коли інші країни пропонують плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий нічого не змінить, лиш вб'є наш бізнес і вижене тисячі наших людей на вулиці, — сказали ресторатори.

Вони пропонують владі:

скасувати карантин вихідного дня;

почати реально, а не показово контролювати виконання безпекових вимог;

навчити людей жити поруч з вірусом і уникати його;

зайнятися медициною, тестувати людей та робити свою роботу.

Якшо треба — вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все, абсолютно все, але вже, і на зрозумілий термін. Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо цього зробити з тисячами наших людей, — наголосили ресторатори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України погодив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня, який діятиме з 14 до 30 листопада 2020 року, а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які відповідають «помаранчевому» рівню епідеміологічної небезпеки.

Запровадження повного локдауну в країні неможливе, адже, за розрахунками Міністерства економіки та Міністерства фінансів, цього не витримає українська економіка.