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Карантин вихідного дня у Львові вимагають скасувати ресторатори. Фото: portal.lviv.ua
Карантин вихідного дня у Львові вимагають скасувати ресторатори без штанів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n146764-karantyn-vyhidnogo-dnya-u-lvovi-vymagaut-skasuvaty-restoratory-bez-shtaniv-video.htmlРакурс
Карантин вихідного дня розкритикували підприємці. Львівські ресторатори без штанів записали відеозвернення до влади. Так вони протестували проти нових обмежень.
Відповідне відео опубліковане на сторінці спільноти «Дайте працювати» у Facebook.
Підприємці кажуть, що вони продовжать працювати, бо дотримуються усіх санітарних та карантинних вимог, і їхні заклади — безпечні.
У той час, коли інші країни пропонують плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий нічого не змінить, лиш вб'є наш бізнес і вижене тисячі наших людей на вулиці, — сказали ресторатори.
Вони пропонують владі:
- скасувати карантин вихідного дня;
- почати реально, а не показово контролювати виконання безпекових вимог;
- навчити людей жити поруч з вірусом і уникати його;
- зайнятися медициною, тестувати людей та робити свою роботу.
Якшо треба — вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все, абсолютно все, але вже, і на зрозумілий термін. Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо цього зробити з тисячами наших людей, — наголосили ресторатори.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України погодив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня, який діятиме з 14 до 30 листопада 2020 року, а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які відповідають «помаранчевому» рівню епідеміологічної небезпеки.
Запровадження повного локдауну в країні неможливе, адже, за розрахунками Міністерства економіки та Міністерства фінансів, цього не витримає українська економіка.
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