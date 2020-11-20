В Минздраве прокомментировали смерть пациента от COVID-19, который пожертвовал собой ради сына, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n146765-v-minzdrave-prokommentirovali-smert-pacienta-ot-covid-19-pojertvovavshego-soboy-radi-syna.html

Ракурс

Новость о смерти пациента от COVID-19, который пожертвовал собой ради сына в Белой Церкви, шокировала общество.

На днях в сети сообщили, что в больнице якобы умер мужчина, который лечился от коронавируса. По словам волонтера Даны Яровой, они оба находились на кислородной поддержке, которую оказывали каждому в течение только 15 минут из-за недостатка баллонов. Поэтому мужчина решил свои 15 минут отдать сыну, который таже был болен COVID-19, и умер.

Минздрав отреагировал на сообщения и проверило больницу. Оказалось, что ситуация с кислородом в медучреждении в порядке, в нем не умирал мужчина в последнее время. Впоследствии и волонтер, которая рассказала в соцсети об этом, сообщила, что информацию не проверяла и не смогла найти ей подтверждение.

Министр Максим Степанов на брифинге 20 ноября призвал журналистов проверять информацию перед публикацией и не обижать врачей подобными фейковых новостями.

Ранее Яровая написала, что трагедия произошла якобы в больнице № 3 в Белой Церкви. По информации волонтера, в больницах не хватает кислородных концентраторов.