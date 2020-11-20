В МОЗ прокоментували смерть пацієнта від COVID-19, який пожертвував собою заради синаhttps://racurs.ua/ua/n146765-v-moz-prokomentuvaly-smert-paciienta-vid-covid-19-yakyy-pojertvuvav-sobou-zarady-syna.htmlРакурс
Новина про смерть пацієнта від COVID-19, який пожертвував собою заради сина у Білій Церкві, шокувала суспільство.
На днях у мережі повідомили, що начебто у лікарні помер чоловік, який лікувався від коронавірусу. За словами волонтерки Дани Ярової, вони перебували на кисневій підтримці, яку надавали кожному впродовж тільки 15 хвилин через нестачу балонів. Тож чоловік вирішив свої 15 хвилин віддати сину, який теж хворий на COVID-19 і помер.
МОЗ відреагувало на повідомлення та перевірило лікарню. Виявилося, що ситуація з киснем у медзакладі в порядку, у ній не помирав чоловік останнім часом. Згодом і волонтер, яка розповіла у соцмережі про це, повідомила, що інформацію не перевіряла і не змогла знайти їй підтвердження.
Міністр Максим Степанов на брифінгу 20 листопада закликав журналістів перевіряти інформацію перед публікацією та не ображати лікарів подібними фейковими новинами.
Раніше Ярова написала, що трагедія сталася начебто в лікарні № 3 у Білій Церкві. За інформацією волонтера, в лікарнях не вистачає кисневих концентраторів.
Сьогодні я знову шукала кисневий концентратор … Концентратор для людини, яка не лікується, як я і багато пацієнтів, вдома. Концентратор для людини, яку не беруть в реанімацію тільки тому, що немає місць, і який знаходиться в лікарні не в далекому обласному центрі, а в місті Києві… Так ось, людині з сатурацією, якому показана реанімація, відмовляють в місці в реанімації, бо нікуди, і дають кисень —15 хвилин на добу. Вдумайтеся! 15 хвилин на добу! — писала Ярова.