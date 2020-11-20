В МОЗ прокоментували смерть пацієнта від COVID-19, який пожертвував собою заради сина, фото — 5 канал

https://racurs.ua/ua/n146765-v-moz-prokomentuvaly-smert-paciienta-vid-covid-19-yakyy-pojertvuvav-sobou-zarady-syna.html

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Новина про смерть пацієнта від COVID-19, який пожертвував собою заради сина у Білій Церкві, шокувала суспільство.

На днях у мережі повідомили, що начебто у лікарні помер чоловік, який лікувався від коронавірусу. За словами волонтерки Дани Ярової, вони перебували на кисневій підтримці, яку надавали кожному впродовж тільки 15 хвилин через нестачу балонів. Тож чоловік вирішив свої 15 хвилин віддати сину, який теж хворий на COVID-19 і помер.

МОЗ відреагувало на повідомлення та перевірило лікарню. Виявилося, що ситуація з киснем у медзакладі в порядку, у ній не помирав чоловік останнім часом. Згодом і волонтер, яка розповіла у соцмережі про це, повідомила, що інформацію не перевіряла і не змогла знайти їй підтвердження.

Міністр Максим Степанов на брифінгу 20 листопада закликав журналістів перевіряти інформацію перед публікацією та не ображати лікарів подібними фейковими новинами.

Раніше Ярова написала, що трагедія сталася начебто в лікарні № 3 у Білій Церкві. За інформацією волонтера, в лікарнях не вистачає кисневих концентраторів.