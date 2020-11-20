Держава відмовилася покращувати інтернет у літаку Зеленського. Фото: mintrans.news

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Модернізація супутникового зв’язку у президентському літаку, яким також користуються й інші високопосадовці, не відбудеться.

Державна служба спеціального зв’язку вирішила скасувати тендерні процедури щодо покращення інтернету в літаку Airbus А-319−115. Про це 20 листопада повідомляє «Українська правда» посилаючись на роз’яснення Держспецзв’язку.

У службі розповіли, що 31 грудня 2020 року припиняється робота системи Inmarsat Swift64 з використанням супутників третього покоління. Через це потрібно було модернізувати вузол зв’язку на борту. Відповідні тендери тривають ще з 2019 року і останнє оголошення щодо проведення торгів було у вересні 2020 року.

Для покращення інтернету було передбачено 38,010 млн грн, але Держспецзв’язок розглянув пропозицію з найменшою вартістю предмета закупівлі — 32,4 млн грн. Відмову від покращення зв’язку в літаку Зеленського відомство пояснило пандемією COVID-19. Кошти, передбачені на зв’язок, вирішили спрямувати на боротьбу з коронавірусом.

Однак, ураховуючи ситуацію, що склалася в Україні з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Держспецзв’язку прийняло рішення щодо ініціювання відміни вищезазначеної закупівлі та звернення з відповідною пропозицією до Кабінету міністрів України стосовно перерозподілу цих коштів Міністерству охорони здоров’я України на боротьбу з епідемією респіраторної хвороби COVID-19, — цитує видання представника Держспецзв’язку.

Нагадаємо, що інтернет в літаку президента Володимира Зеленського покращать на понад 32 млн грн. Покращенням супутникового інтернету на президентському борту повинна була зайнятися компанія «Etihad Airways Engineering LLC» із Об'єднаних Арабських Еміратів.