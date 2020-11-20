Государство отказалось улучшать интернет в самолете Зеленского. Фото: mintrans.news

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Модернизация спутниковой связи в президентском самолете, которым также пользуются и другие высокопоставленные чиновники, не состоится.

Государственная служба специальной связи решил отменить тендерные процедуры по улучшению интернета в самолете Airbus А-319−115. Об этом 20 ноября сообщает «Украинская правда» ссылаясь на разъяснения Госспецсвязи.

В службе рассказали, что 31 декабря 2020 года прекращается работа системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников третьего поколения. Из-за этого нужно было модернизировать узел связи на борту. Соответствующие тендеры продолжаются еще с 2019 года и последнее объявление о проведении торгов было в сентябре 2020 года.

Для улучшения интернета были предусмотрены 38,010 млн грн, но Госспецсвязь рассмотрела предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки — 32,4 млн грн. Отказ от улучшения связи в самолете Зеленского ведомство объяснило пандемией COVID-19. Средства, предусмотренные на связь, решили направить на борьбу с коронавирусом.

Однако, учитывая ситуацию, что сложилась в Украине с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, Госспецсвязи приняло решение об инициировании отмены вышеуказанной закупки и обращение с соответствующим предложением в Кабинет министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни COVID-19, — цитирует издание представителя Госспецсвязи.

Напомним, что интернет в самолете президента Владимира Зеленского улучшат на более 32 млн грн. Улучшением спутникового интернета на президентском борту должна была заняться компания «Etihad Airways Engineering LLC» из Объединенных Арабских Эмиратов.