Казначейство прекратило финансирование из бюджета большинства незащищенных расходов, фото — Обозреватель

https://racurs.ua/n146762-kaznacheystvo-prekratilo-finansirovanie-iz-budjeta-bolshinstva-nezaschischennyh-rashodov-nardep.html

Ракурс

Госказначейство из-за кризиса с выполнением бюджета вынуждено прекратить финансирование большинства незащищенных расходов.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке нардеп Ярослав Железняк. Он ссылается на открытые данные сайта казначейства в разделе «Неоплаченные финансовые обязательства».

В нем указана сумма в платежках, которые надо оплатить, но их не оплатили. Железняк утверждает, что непрофинансированные выплаты резко выросли — до более чем 7 млрд грн.

По его словам, это рекорд 2020 года.

Из разных источников последние дни поступает одна и та же информация. Что последние дни казначейство остановило почти все выплаты. То есть что-то платит, но только: защищенные расходы (те же зарплаты, пенсии и оборонку); местные расходы (и то не все); медицину (и то не все); дороги (спецфонд из ковидфонда), — написал Железняк.

Остальные платежки и, соответственно, оплаты застряли. Нардеп считает, что власть начинает прекращать финансирование большинства расходов.

А мы предупреждали, но кто же слушал. Теперь МВФ нужен власти как никогда раньше, — написал Железняк.



Отметим, что на сайтах или соцсетях Министерства финансов и Госказначейства эту информацию пока не комментировали.