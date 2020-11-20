Казначейство припинило фінансування з бюджету більшості незахищених видатків, фото — Оглядач

https://racurs.ua/ua/n146762-kaznacheystvo-prypynylo-finansuvannya-bilshosti-nezahyschenyh-vydatkiv-nardep.html

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Держказначейство через кризу із виконанням бюджету змушене припинити фінансування майже по більшості незахищених видатків.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук нардеп Ярослав Железняк. Він посилається на відкриті дані сайту казначейства у розділі «Наявні неоплачені фінансові зобов’язання».

У ньому зазначена сума у платіжках, які треба оплатити, але їх не оплатили. Железняк стверджує, що такі непрофінансовані виплати різко зросли — до більше ніж 7 млрд гривень.

За його словами, це рекорд 2020 року.

З різних джерел останні дні поступає одна і сама інформація. Що останні дні казначейство зупинило майже всі виплати. Тобто щось платить, але тільки: захищені видатки (ті самі зарплати, пенсії та оборонку); місцеві видатки (і то не всі); медицину (і то не все); дороги (спецфонд та заплановані з ковідфонду), — написав Железняк.

Решта платіжок і, відповідно, оплати застрягли. Нардеп вважає, що влада починає припиняти фінансування більшості видатків.

А ми попереджали, але хто ж слухав. Тепер МВФ потрібен владі як ніколи раніше, — написав Железняк.



Відзначимо, що на сайтах чи соцмережах Міністерства фінансів та Держказначейства цю інформацію наразі не коментували.