Кулеба запропонував посаду посла України в США Оксані Маркаровій. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n146761-markarovu-na-posadu-posla-ukrayiny-v-ssha-zaproponuvav-kuleba.html

Ракурс

Оксану Маркарову, колишнього міністра фінансів України, пропонують на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки.

Кандидатуру екс-глави Мінфіну президентові Володимиру Зеленському запропонував розглянути міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Процедура її оформлення вже запущена. Про це дипломат повідомив на власній сторінці у Facebook.

Кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час, — йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, у разі призначення Маркарової Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, якого добре знають і в Адміністрації США, а й Міжнародному валютному фонді.

Очільник МЗС зазначив, що нинішній посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко «є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував».

Як відомо, в грудні 2019 року новим послом України в США став Володимир Єльченко — дипломат із 30-річним стажем, який працював у Нью-Йорку та Відні. Також Єльченко був послом України в РФ та постійним представником України при ООН.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що Міжнародний валютний фонд і Україна припинять співпрацю у 2023 році.