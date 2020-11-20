Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Хворий на COVID-19 тренер спортзалу не заразив 50 спортсменів. Фото: Velvet Minnick

Хворий на COVID-19 тренер спортзалу не заразив 50 спортсменів завдяки вентиляції (ФОТО))

20 лис 2020, 10:56
999

Епідемія коронавірусу не є перешкодою для занять спортом. У США тренер спортзалу, хворий на COVID-19, міг потенційно заразити 50 відвідувачів спортзалу, але цього не сталося.

Все через те, що перед відкриттям власниця закладу потурбувалася про вентиляцію приміщень. Про це пише видання CNN.

44-річна Велвет Міннік є власником і головним тренером 460 Fitness в Блексбурзі, Вірджинія. Як і багато власників спортзалів, їй довелося закрити його в березні через коронавірус.

Перед повторним відкриттям вона приділила увагу питанню вентиляції приміщення, а також правилам гігієни і дистанціювання, щоб забезпечити максимальну безпеку спортсменів під час тренувань. Їй допомагала у цьому Лінсі Марр, професор цивільної і екологічної інженерії в Технологічному інституті штату Вірджинія.

Я знала, що вірус передається в основному повітрям, тому я подумала, що дійсно важливо мати хорошу вентиляцію, щоб ніхто не міг дихати вірусом, — сказала Марр.

Міннік встановила тренажери для спортсменів біля дверей, що дало кожному мати 10 футів простору. Також там почали використовувати монітор вуглекислого газу для відстеження його рівня в приміщенні.

Двоокис вуглецю — це повітря, що видихається, і це хороший індикатор того, скільки вірусів може накопичуватися в повітрі, — пояснила Марр.

У вересні Міннік дізналася, що один з її тренерів погано почувається. Спершу він думав, що це просто алергія, але незабаром втратив нюх і смак та здав позитивний тест на коронавірус. Міннік зв’язалася з усіма 50 спортсменами і перевірила їх протягом двотижневого періоду. Кілька людей вирішили пройти тестування, але в жодного з них з’явилося симптомів хвороби.

Хворий на COVID-19 тренер спортзалу не заразив 50 спортсменів. Фото: Velvet Minnick

Хворий на COVID-19 тренер спортзалу не заразив 50 спортсменів. Фото: Velvet Minnick


Хворий на COVID-19 тренер спортзалу не заразив 50 спортсменів. Фото: Velvet Minnick

Нагадаємо, для боротьби з COVID-19 у світі проводять регулярне прибирання приміщень. Проте, на думку вчених, зараз немає майже ніяких доказів того, що глибоке прибирання зменшує ризик інфікування. Вчені рекомендують звернути увагу на вентиляцію повітря.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів