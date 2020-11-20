Хворий на COVID-19 тренер спортзалу не заразив 50 спортсменів. Фото: Velvet Minnick

https://racurs.ua/ua/n146760-hvoryy-na-covid-19-trener-sportzalu-ne-zarazyv-50-sportsmeniv-zavdyaky-ventylyaciyi.html

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Епідемія коронавірусу не є перешкодою для занять спортом. У США тренер спортзалу, хворий на COVID-19, міг потенційно заразити 50 відвідувачів спортзалу, але цього не сталося.

Все через те, що перед відкриттям власниця закладу потурбувалася про вентиляцію приміщень. Про це пише видання CNN.

44-річна Велвет Міннік є власником і головним тренером 460 Fitness в Блексбурзі, Вірджинія. Як і багато власників спортзалів, їй довелося закрити його в березні через коронавірус.

Перед повторним відкриттям вона приділила увагу питанню вентиляції приміщення, а також правилам гігієни і дистанціювання, щоб забезпечити максимальну безпеку спортсменів під час тренувань. Їй допомагала у цьому Лінсі Марр, професор цивільної і екологічної інженерії в Технологічному інституті штату Вірджинія.

Я знала, що вірус передається в основному повітрям, тому я подумала, що дійсно важливо мати хорошу вентиляцію, щоб ніхто не міг дихати вірусом, — сказала Марр.

Міннік встановила тренажери для спортсменів біля дверей, що дало кожному мати 10 футів простору. Також там почали використовувати монітор вуглекислого газу для відстеження його рівня в приміщенні.

Двоокис вуглецю — це повітря, що видихається, і це хороший індикатор того, скільки вірусів може накопичуватися в повітрі, — пояснила Марр.

У вересні Міннік дізналася, що один з її тренерів погано почувається. Спершу він думав, що це просто алергія, але незабаром втратив нюх і смак та здав позитивний тест на коронавірус. Міннік зв’язалася з усіма 50 спортсменами і перевірила їх протягом двотижневого періоду. Кілька людей вирішили пройти тестування, але в жодного з них з’явилося симптомів хвороби.

Нагадаємо, для боротьби з COVID-19 у світі проводять регулярне прибирання приміщень. Проте, на думку вчених, зараз немає майже ніяких доказів того, що глибоке прибирання зменшує ризик інфікування. Вчені рекомендують звернути увагу на вентиляцію повітря.