Бінарний код і дівчина з оливою — учасники конкурсу показали, яким міг бути великий герб України (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n146759-binarnyy-kod-i-divchyna-z-olyvou-uchasnyky-konkursu-pokazaly-yakym-mig-buty-velykyy-gerb.html

Ракурс

Конкурс на кращий ескіз Великого герба України фінішував 19 листопада. Організаційний комітет оголосив переможців. Журі отримало 125 робіт, з яких до конкурсу було допущено 112 робіт.

Переможцем обрали варіант Олексія Кохана, з яким Мінкульт укладе угоду. Не було призначено другу премію, проте визначено третю премію.

Екс-міністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів про варіант, який виборов «бронзу» у конкурсі" та показав ескізи, над яким працювали 12 осіб, включаючи львівського художника і геральдиста Івана Турецького, одного з творців тризуба.

Дубілет входив у групу, яка виборола у конкурсі третє місце. Він написав на своїй сторінці у Фейсбук, що в ескізах його група зашифрували в зображенні код 0101010101000001, що в перекладі з бінарного коду означає UA, тобто «Україна».

Це символізує сучасність України, прихильність до цифрового розвитку, ІТ-індустрію (у всіх проектах на гербі представлена ​​тільки аграрна індустрія), — прокоментував Дубілет.

Бінарний код — є загальним позначенням для коду, за допомогою якого повідомлення можуть передаватися послідовностями за допомогою двох символів, наприклад, «1» та «0».

Цей шифр не видно, якщо цього не знати. Але це був би дуже оригінальний хід, про який написала б вся світова преса. Мені розповіли учасники процесу, що, судячи з усього, комісія не зрозуміла і не оцінила цю ідею, — повідомив Дубілет.

Крім того, один з варіантів містив на великому гербі дівчину з книгою і гілкою оливи. Книга символізує знання, олива — світ. Цей образ доповнював би козака з рушницею, який є обов’язковим елементом за Конституцією.

Ми спеціально збільшили розмір тризуба і нічого не розміщували над ним, щоб герб не виглядав, як сервант бабусі, а мав акцент саме на малому гербі, — написав екс-міністр.

Іншим варіантом цієї групи був герб, виконаний в дуже сучасному стилі.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, далі буде підготовлено технічний опис та юридичні нюанси використання проекту великого Державного герба.

Після цього напрацювання передадуть від Кабміну до Верховної Ради, де народні депутати зареєструють відповідний законопроект. Його треба ухвалити не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного герба України є малий герб — тризуб.