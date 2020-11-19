Обрано переможця конкурсу ескізів великого герба України, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

В уряді назвали переможця конкурсу ескізів великого герба України.

Першу премію отримав проект Олексія Кохана. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зазначається, що переможець конкурсу ескізів містить обов’язкові елементи для великого герба:

герб Війська Запорізького;

воїна-козака, лицаря з мушкетом;

знак княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб України.

Далі Міністерство юстиції має підготувати законопроект «Про державні символи», який передадуть до Верховної Ради. Якщо депутати підтримають його конституційною більшістю, цей ескіз буде офіційно оформлений, як великий державний герб України.

Ткаченко зазначив, що на конкурс ескізів великого герба України надійшли 112 робіт.

Наявність в України великого герба передбачене Конституцією, проте досі кілька спроб його затвердити не були успішними.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд виділив кошти на премії переможцям конкурсу ескізів великого державного герба України.