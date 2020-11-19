Выбран победитель конкурса эскизов большого герба Украины, фото: «Укринформ»

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Ракурс

В правительстве назвали победителя конкурса эскизов большого герба Украины.

Первую премию получил проект Алексея Кохана. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Отмечается, что победитель конкурса эскизов содержит обязательные элементы для большого герба:

герб Войска Запорожского;

воина-казака, рыцаря с мушкетом;

знак княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб Украины.

Далее Министерство юстиции должно подготовить законопроект «О государственных символах», который передадут в Верховную Раду. Если депутаты поддержат его конституционным большинством, этот эскиз будет официально оформлен, как большой государственный герб Украины.

Ткаченко отметил, что на конкурс эскизов большого герба Украины поступили 112 работ.

Наличие у Украины большого герба предусмотрено Конституцией, однако до сих пор несколько попыток его утвердить успехом не увенчались.

В конце сентября правительство выделило средства на премии победителям конкурса эскизов большого государственного герба Украины.