Система залпового огня «Буревий», фото: Defense Express

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Реактивная система залпового огня «Буревий», созданная госпредприятием «Шепетовский ремонтный завод», прошла огневые испытания на одном из военных полигонов.

«Буревий» призван заменить реактивную систему «Ураган», которая сейчас находится на вооружении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание Defense Express.

Отмечается, что «Буревий» выполнен в калибре 220 мм и может использовать все имеющиеся реактивные снаряды для «Урагана», а также новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, которые разрабатывает КБ «Южное» в рамках программы «Тайфун- 2».

Также «Буревий» оснащен цифровой системой управления огнем, включая систему обмена информацией на поле боя, что позволяет минимизировать время, необходимое для уничтожения обнаруженных целей.

Еще одна особенность «Буревия» — он выполнен на высокопроходном шасси Т815−7Т3RC1 от чешской Tatra с колесной формулой 8×8, которое позволяет максимальную скорость свыше 100 км/ч.

Сейчас имеющиеся в Украине на вооружении реактивные системы, такие как «Град», «Ураган» и «Смерч» размещены на платформах «Урал», ЗИЛ и МАЗ, который были разработаны еще в Советском Союзе и не производятся в Украине.

То есть, фактически сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины может только поддерживать их в работоспособном состоянии.

Напомним, в октябре в Минобороны заявили о намерении закупить новейший украинский ракетный комплекс «Нептун» еще в 2020 году.