Ford превратил свой новый пикап в мини-хостел. Фото: Драйв

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Ford F-150, пикап американского бренда, приспособили для ночлега. В новой версии автомобиля предусмотрели два спальных места.

Сиденья-кровати предусмотрены для трех топовых комплектаций. Об этом сообщает «Популярная механика»

Инженеры Ford, работая над новым поколением пикапа F-150, изучали сценарии использования машины и выяснили, что многие владельцы отдыхают в салоне. Чтобы ночевка была удобной, инженеры предусмотрели кресла-кровати Max Recline.

В новой версии автомобиля, передние сиденья имеют алгоритмом трансформации — электроприводы откидают спинку на 180 градусов. В то же время задняя часть сиденья поднимается на 90 мм, чтобы обеспечить ровную поверхность кровати. Верх спинки и специальные накладки можно настроить под рост человека, чтобы поддерживать шею во время сна.

Сиденья Max Recline предусмотрены для трех топовых комплектаций — King Ranch, Platinum и Limited. Специалисты Ford говорят, что они помогут владельцам с комфортом проводить свободное время.

Ранее в Ford F-150 реализовали ряд других решений, повышающих удобство использования автомобиля. В частности, предусмотрены розетки для подключения электроприборов, задний борт-трансформер, который можно использовать как станок, рабочая поверхность, в которую встроены линейка, подставка для смартфона и держатель карандашей, а также центральный подлокотник в салоне, способен трансформироваться в стол для ноутбука.

Напомним, Hyundai Kona переоборудовали в автомобиль для классического ралли. В настоящее время в ралли могут участвовать только авто с традиционными бензиновыми моторами, которые обеспечивают необходимую мощность и запас хода для прохождения спецучастков гонки. Но уже в 2021 году им составит конкуренцию электромобиль, построенный на базе кроссовера.