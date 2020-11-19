Ford перетворив свій новий пікап у міні-хостел. Фото: Драйв

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Ford F-150, пікап американського бренду, пристосували для ночівлі. У новій версії автомобіля передбачили два спальні місця.

Сидіння-ліжка передбачені для трьох топових комплектацій. Про це повідомляє «Популярная механика»

Інженери Ford, працюючи над новим поколінням пікапу F-150, вивчали сценарії використання машини і з’ясували, що багато власників відпочивають в салоні. Щоб ночівля була зручнішою інженери передбачили крісла-ліжка Max Recline.

У новій версії автомобіля, передні сидіння мають алгоритмом трансформації — електроприводи відкидають спинку на 180 градусів. Водночас задня частина сидіння піднімається на 90 мм, щоб забезпечити рівну поверхню ліжка. Верх спинки і спеціальні накладки можна налаштувати під зріст людини, щоб підтримувати шию під час сну.

Сидіння Max Recline передбачені для трьох топових комплектацій — King Ranch, Platinum і Limited. Фахівці Ford кажуть, що вони допоможуть власникам з комфортом проводити вільний час.

Раніше у Ford F-150 реалізували низку інших рішень, що підвищують зручність використання автомобіля. Зокрема, передбачені розетки для підключення електроприладів, задній борт-трансформер, який можна використовувати як верстат, робоча поверхня, в яку вбудовані лінійка, підставка для смартфона і утримувач олівців, а також центральний підлокітник в салоні, здатний трансформуватися в стіл для ноутбука.

Нагадаємо, Hyundai Kona переобладнали в автомобіль для класичного ралі. Зараз у ралі можуть брати участь тільки авто з традиційними бензиновими моторами, які забезпечують необхідну потужність і запас ходу для проходження спецділянок гонки. Але вже у 2021 році їм складе конкуренцію електромобіль, побудований на базі кросовера.