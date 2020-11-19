Система залпового вогню «Буревій», фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n146744-strilyaie-na-65-km-video-vyprobuvan-novoyi-systemy-zalpovogo-vognu-bureviy.html

Ракурс

Реактивна система залпового вогню «Буревій», створена держпідприємством «Шепетівський ремонтний завод», пройшла вогневі випробування на одному з військових полігонів.

«Буревій» покликаний замінити реактивну систему «Ураган», яка наразі перебуває на озброєнні Збройних сил України. Про це повідомляє видання Defense Express.

Зазначається, що «Буревій» виконаний у калібрі 220 мм та може використовувати всі наявні реактивні снаряди для «Урагану», а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляє КБ «Південне» в межах програми «Тайфун-2».

Також «Буревій» оснащений цифровою системою управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою, що дозволяє мінімізувати час, потрібний для знищення виявлених цілей.

Ще одна особливість «Буревію» — він виконаний на високопрохідному шасі Т815−7Т3RC1 від чеської Tatra з колісною формулою 8×8, яке дозволяє максимальну швидкість понад 100 км/год.

Наразі наявні в Україні на озброєнні реактивні системи, такі як «Град», «Ураган» та «Смерч» розміщені на платформах «Урал», ЗИЛ та МАЗ, котрий були розроблені ще в Радянському Союзі та не виробляються в Україні.

Тобто, фактично зараз оборонно-промисловий комплекс України може лише підтримувати їх у працездатному стані.

Нагадаємо, у жовтні в Міноборони заявили про намір закупити новітній український ракетний комплекс «Нептун» ще в 2020 році.