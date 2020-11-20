Бинарный код и девушка с веткой оливы — участники конкурса показали, каким мог быть большой герб Украины

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Ракурс

Конкурс на лучший эскиз Большого герба Украины финишировал 19 ноября. Организационный комитет объявил победителей. Жюри получило 125 работ, из которых к конкурсу было допущено 112.

Победителем выбрали вариант Алексея Кохана, с которым Минкульт заключит соглашение. Не определено второй премии, но Минкульт наградит группу, занявшую третье место.

Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал о варианте, который завоевал «бронзу» в конкурсе и показал эскизы, над которым работали 12 человек, включая львовского художника и геральдиста Ивана Турецкого, одного из создателей трезубца.

Дубилет входил в группу, которая завоевала в конкурсе третье место. Он написал на своей странице в Фейсбук, что в эскизах его группа зашифровали в изображении код 0101010101000001, что в переводе с бинарного кода означает UA, то есть «Украина».

Это символизирует современность Украины, приверженность к цифровому развитию, IТ-индустрии (во всех проектах на гербе представлена ​​только аграрная индустрия), — прокомментировал Дубилет.

Бинарный код является общим обозначением для кода, с помощью которого сообщения могут передаваться последовательностями с помощью двух символов, например, «1» и «0».

Шифр не видно, если этого не знать. Но это был бы очень оригинальный ход, о котором написала бы вся мировая пресса. Мне рассказали участники процесса, что, судя по всему, комиссия не поняла и не оценила эту идею, — сообщил Дубилет.

Кроме того, один из вариантов содержал на большом гербе девушку с книгой и ветвью оливы. Книга символизирует знания, оливковоъ дерево — мир. Этот образ дополнял бы казака с ружьем, который является обязательным элементом согласно Конституции.

Мы специально увеличили размер трезубца и ничего не размещали над ним, чтобы герб не выглядел, как сервант бабушки, а имел акцент именно на малом гербе, — написал экс-министр.

Другим вариантом этой группы был герб, выполненный в очень современном стиле.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, дальше будет подготовлено техническое описание и юридические нюансы использования проекта большого Государственного герба.

После этого наработки передадут из Кабмина в Верховную Раду, где народные депутаты зарегистрируют соответствующий законопроект. Его надо принять не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. Главным элементом большого Государственного герба Украины является малый герб — трезубец.