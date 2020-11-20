Гугл посвятил новый дудл Всемирному дню ребенка. Фото: np.pl.ua

https://racurs.ua/n146758-gugl-posvyatil-novyy-dudl-vsemirnomu-dnu-rebenka.html

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Google (Гугл) выпустил новый doodle дудл ко Всемирному дню детей.

Популярный поисковик стилизовал свой логотип под картинку с детьми всех рас. Те, со своей стороны, забавляются бумажными игрушками и оригами. А на странице с результатами поиска можно увидеть упрощенную версию дудла — буквы «о» в слове Google 20 ноября заменили на детские ветряки.

Как известно, Всемирный день ребенка был провозглашен Генассамблеей ООН в 1954 году. А 20 ноября в 1959 году ГА приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка. Этот праздник направлен на улучшение благополучия детей, а также на укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.

Всемирный день ребенка является возможностью для защиты прав детей и развития среды, дружественной по отношению к детям во всем мире, путем диалога и активных действий.

Напомним, 30 октября американская компания-поисковик Гугл создал дудл, посвященный празднику Хэллоуин, который отмечают в большинстве европейских стран.