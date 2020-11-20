Гугл присвятив новий дудл Всесвітньому дню дитини. Фото: np.pl.ua

https://racurs.ua/ua/n146758-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-vsesvitnomu-dnu-dytyny.html

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Google (Гугл) випустив новий (doodle) дудл до Всесвітнього дня дітей.

Популярний пошуковик стилізував свій логотип під картинку з дітьми всіх рас. Ті, зі свого боку, бавляться паперовими іграшками та оригамі. А на сторінці з результатами пошуку можна побачити спрощену версію дудлу — літери «о» у слові Google 20 листопада замінили на дитячі вітряки.

Як відомо, Всесвітній день дитини був проголошений Генасамблеєю ООН у 1954 році. А 20 листопада в 1959 році ГА прийняла Декларацію прав дитини, а в 1989 році — Конвенцію про права дитини. Це свято спрямоване на поліпшення добробуту дітей, а також на зміцнення роботи, що проводиться ООН в інтересах дітей усього світу.

Всесвітній день дитини є можливістю для захисту прав дітей та розвитку середовища, дружнього по відношенню до дітей у всьому світі, шляхом діалогу і активних дій.

Нагадаємо, 30 жовтня американська компанія-пошуковик Гугл створила дудл, присвячений святу Хелловін, який відзначають у більшості європейських країн.