Допити лідерів Майдану в ДБР скасували два тижні тому. Фото: ukraina.ru

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Ракурс

Державне бюро розслідувань спростувало політичні мотиви викликів лідерів Майдану на допит.

Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції гідності на допити не відповідає дійсності. Учасників Євромайдану викликали до ДБР у якості свідків. Крім того, виклики цих осіб на допити скасували через пандемію коронавірусу ще два тижні тому. Про це повідомила прес-службу Бюро.

Також повідомляється, що Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора заявили, що лідерам Євромайдану ще три тижні тому направили повістки щодо допитів у зв’язку з провадженням щодо здійснення «держперевороту», відкритим за заявою заступника генпрокурора у часи президентства Віктора Януковича, а нині депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна.

Зокрема, повістки отримали мер Києва Віталій Кличко, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та екс-голова ВРУ Андрій Парубій.