Карантин на вихідні доповнять штрафи за відсутність маски — закон запрацює з 21 листопада

https://racurs.ua/ua/n146756-shtrafy-za-vidsutnist-masky-dopovnyat-karantyn-na-vyhidni-zakon-zapracuie-z-21-lystopada.html

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Штрафи за відсутність маски чи неправильне її носіння почнуть накладати в Україні з суботи, 21 листопада.

Покарання за відсутність маски в громадських місцях передбачає закон, який у четвер, 19 листопада підписав президент України, а сьогодні його опублікували у виданні «Голос України».

Документ набирає чинності з наступного після опублікування дня.

Не каратимуть за відсутність маски на вулиці, але штрафуватимуть за перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот.

Розмір адмінстягнення складе від 170 до 255 грн.

Крім того, у суботу в Україні буде карантин вихідного дня, який діятиме до неділі. Працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, транспорт, АЗС.