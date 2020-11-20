Коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146504-koly-v-ukrayini-zavershytsya-persha-hvylya-koronavirusu-dumka-imunologa.html

Ракурс

Згідно з прогнозами коронавірусу в Україні, нам варто очікувати 15−20 тис. летальних випадків на 1 січня 2021 року — приблизно 3% від 560−580 тис. інфікованих. Такі цифри в інтерв’ю «Ракурсу» навів імунолог Андрій Волянський.

«Зараз у нас починається серйозний епідемічний процес, — каже лікар. — Наша країна розтягла першу хвилю. Завдяки локдауну в Україні — можна сперечатися, добре це чи погано, — ми не вступили в першу хвилю в березні-квітні, вступаємо в неї повною мірою зараз. Почалася фаза швидкого зростання, яка до зими перейде в лінійну залежність (150−200 летальних випадків на добу). Тільки після насичення епідемічного процесу, коли перехворіє 20−30% населення, у квітні-травні перша хвиля зійде нанівець».

За його словами, деякі країни Західної Європи (не всі) пережили першу хвилю в березні-квітні — це Іспанія, Італія, Велика Британія, Франція. Вони найбільше постраждали. Влітку у них був спад захворюваності. Зараз у цих країнах почалася друга хвиля.

«Як я вже казав, більш об'єктивний критерій, що відображає розвиток пандемії, — кількість летальних випадків. Неприємно, але це так. У країнах, які пройшли першу хвилю, зараз кількість смертей набагато менша», — зауважує Волянський.

З повним текстом інтерв’ю можна ознайомитися за покликанням.