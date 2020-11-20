Українського військового поранили бойовики на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n146754-ukrayinskogo-viyskovogo-poranyly-boyovyky-na-donbasi.html

Ракурс

Порушення режиму припинення вогню знову фіксується на Донбасі.

Російські найманці та бойовики 19 листопада обстріляли позиції захисників України біля Авдіївки зі стрілецької зброї та станкового гранатомету. А поблизу Мар’їнки стріляв ворожий снайпер. Про це 20 листопада повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що унаслідок обстрілів у передмісті Авдіївки поранення дістав військовослужбовець ООС, стан його здоров’я задовільний.

У п’ятницю, 20 листопада, ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції українських військових біля Шумів. В штабі назвали це збройною провокацією.

Нагадаємо, 5 листопада біля Попасної проросійські бойовики підняли в повітря безпілотник, з якого скинули гранату ВОГ-17 на позиції українських військових. Внаслідок цього осколкове поранення дістав військовослужбовець.