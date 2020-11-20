Украинского военного ранили боевики на Донбассе. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Нарушение режима прекращения огня вновь фиксируется на Донбассе.

Российские наемники и боевики 19 ноября обстреляли позиции защитников Украины возле Авдеевки из стрелкового оружия и станкового гранатомета. А вблизи Марьинки стрелял вражеский снайпер. Об этом 20 ноября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в результате обстрелов в пригороде Авдеевки ранения получил военнослужащий ООС, состояние его здоровья удовлетворительное.

В пятницу, 20 ноября, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских военных возле Шумов. В штабе назвали это вооруженной провокацией.

Напомним, 5 ноября возле Попасной пророссийские боевики подняли в воздух беспилотник, с которого сбросили гранату ВОГ-17 на позиции украинских военных. В результате осколочное ранение получил военнослужащий.