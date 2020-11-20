Стоимость лечения инфицированного COVID-19 пациента назвал Ляшко. Фото: 24 канал

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Лечение больного коронавирусом в Украине в среднем стоит 38 тыс. грн.

А уже лечение пациентов, находящихся в реанимационном отделении, намного дороже. При этом Национальная служба здоровья Украины совсем иначе оплачивает тариф лечения. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в прямом эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

По словам чиновника, НСЗУ сначала оплачивает 1,2 млн грн для подготовки больницы, чтобы медицинское учреждение закупило лекарственные средства, которые должны использоваться для лечения. Далее служба здоровья платит 170 тыс. грн на медицинскую бригаду, возле которой привязаны как медицинские работники, так и определенное медицинское оборудование, которое должно использоваться.

Также Ляшко добавил, что в Украину необходимо завезти не менее 15 млн доз вакцины от коронавируса, чтобы охватить всех прививкой. При этом замглавы Минздрава соглашается, что перевозка и сохранение такого количества доз — это сложный процесс.

Напомним, главный врач больницы «Феофания» Игорь Семенов сообщил, что цена содержания президента Владимира Зеленского в этом медучреждении такая же, как и обычного пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Лечение Зеленского стоит налогоплательщикам в среднем 7,8 тыс. грн на день.