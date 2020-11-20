Вартість лікування інфікованого COVID-19 пацієнта назвав Ляшко. Фото: 24 канал

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Лікування хворого на коронавірус в Україні у середньому коштує 38 тис. грн.

А вже лікування пацієнтів, які перебувають у реанімаційному відділенні, є набагато дорожчим. При цьому Національна служба здоров’я України зовсім інакше оплачує тариф лікування. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

За словами чиновника, НСЗУ спочатку оплачує 1,2 млн грн для підготовки лікарні, щоб медичний заклад закупив лікарські засоби, які повинні використовуватись для лікування. Далі служба здоров’я платить 170 тис. грн на медичну бригаду, біля якої прив’язані як медичні працівники, так і певне медичне обладнання, яке повинно використовуватись.

Також Ляшко додав, що в Україну необхідно завезти не менше 15 млн доз вакцини від коронавірусу, щоб охопити всіх щепленням. При цьому заступник глави МОЗ погоджується, що перевезення та збереження такої кількості доз — це складний процес.

Нагадаємо, головний лікар лікарні «Феофанія» Ігор Семенів повідомив, що ціна утримання президента Володимира Зеленського в цьому медзакладі така сама, як і звичайного пацієнта, який потрапляє до лікарні з коронавірусною інфекцією. Лікування Зеленського коштує платникам податків в середньому 7,8 тис. грн на день.