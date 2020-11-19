Під час Революції гідності, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n146752-chomu-lideriv-ievromaydanu-vyklykaut-na-dopyt-rozpovily-v-prokuraturi.html

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Лідерам Євромайдану ще три тижні тому направили повістки щодо допитів у зв’язку з провадженням щодо здійснення «держперевороту», відкритим за заявою заступника генпрокурора у часи президентства Віктора Януковича, а нині депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна.

Однак через ситуацію з епідемією коронавірусу, згодом свідкам повідомили про їх перенесення на невизначений термін. Прокурор Офісу генпрокурора України (ОГУ) Олексій Донський повідомив про це в коментарі виданню «Українська правда».

Донський зазначає, що слідство в будь-якому випадку зобов’язане допитувати усіх присутніх у заяві осіб, інакше суд за скаргою заявника скасує ухвалене у справі рішення через неповноту розслідування. Для таких допитів, навіть за відсутністю конкретики у заяві, існують певні стандартні запитання, додав він.

Донський розповів, що його відомство спочатку відмовило Кузьміну у внесенні за його заявою відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), проте той оскаржив це рішення в суді і суд зобов’язав ОГУ розпочати відповідне досудове розслідування.

Вважаю, що заява Кузьміна не містить конкретних даних про вчинення будь-якого злочину, — наголосив він.

За словами Донського, оскільки у справі недостатньо інформації щодо вчинення злочину, Кузьміна також викликатимуть на допит, щоб той її надав.

Прокурор зазначає, що ОГУ здивовані, що резонанс стосовно цієї ситуації виник саме зараз.

У прес-службі чинного мера Києва Віталія Кличка, котрий в часи Євромайдану був одним із лідерів опозиції, у коментарі виданню «Громадське» повідомили, що повістка щодо допиту як свідка надійшла йому кілька днів тому.

Також отримання повістки на допит підтвердила екс-нардеп Тетяна Чорновол. За словами Чорновол, її викликали на 17 листопада, проте допит перенесли через захворювання на коронавірус слідчого.

За інформацією Чорновол, відповідні повістки через штаб «Народного фронту» також отримали екс-прем'єр Арсеній Яценюк, виконувач обов’язків президента України після втечі Віктора Януковича Олександр Турчинов, а також колишній голова Верховної Ради та комендант Самооборони Майдану Андрій Парубій.

Крім того, за її словами, повістка надійшла екс-нардепу Сергію Пашинському, але чомусь на адресу його квартири.

Нагадаємо, про виклик низки лідерів Євромайдану на допит до ДБР сьогодні, 19 листопада, повідомила журналіст Соня Кошнкіна.