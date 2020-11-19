Во время Революции достоинства, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n146752-pochemu-liderov-evromaydana-vyzyvaut-na-dopros-rasskazali-v-prokurature.html

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Лидерам Евромайдана еще три недели назад направили повестки относительно допросов в связи с производством об осуществлении «госпереворота», открытым по заявлению заместителя генпрокурора во времена президентства Виктора Януковича, а ныне депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина.

Однако из-за ситуации с эпидемией коронавируса, позже свидетелям сообщили об их переносе на неопределенный срок. Прокурор Офиса генпрокурора Украины (ОГУ) Алексей Донской сообщил об этом в комментарии изданию «Украинская правда».

Донской отмечает, что следствие в любом случае обязано допрашивать всех присутствующих в заявлении лиц, иначе суд по жалобе заявителя отменит принятое по делу решение из-за неполноты расследования. Для таких допросов, даже при отсутствии конкретики в заявлении, существуют определенные стандартные вопросы, добавил он.

Донской рассказал, что его ведомство сначала отказало Кузьмину во внесении по его заявлению сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), однако тот обжаловал это решение в суде и суд обязал ОГУ начать соответствующее досудебное расследование.

Считаю, что заявление Кузьмина не содержит конкретных данных о совершении какого-либо преступления, — подчеркнул он.

По словам Донского, поскольку в деле недостаточно информации о совершении преступления, Кузьмина также будут вызывать на допрос, чтобы тот ее предоставил.

Прокурор отмечает, что ОГУ удивлены, что резонанс по этой ситуации возник именно сейчас.

В пресс-службе действующего мэра Киева Виталия Кличко, который во времена Евромайдана был одним из лидеров оппозиции, в комментарии изданию «Громадське» сообщили, что повестка о допросе в качестве свидетеля поступила ему несколько дней назад.

Также получение повестки на допрос подтвердила экс-нардеп Татьяна Чорновол. По словам Чорновол, ее вызвали на 17 ноября, однако допрос перенесли из-за заболевания коронавирусом следователя.

По информации Чорновол, соответствующие повестки также получили через штаб «Народного фронта» экс-премьер Арсений Яценюк, исполняющий обязанности президента Украины после побега Виктора Януковича Александр Турчинов, а также бывший глава Верховной Рады и комендант Самообороны Майдана Андрей Парубий.

Кроме того, по ее словам, повестка пришла экс-нардепу Сергею Пашинскому, но почему-то на адрес его квартиры.

Напомним, о вызове ряда лидеров Евромайдана на допрос в ГБР сегодня, 19 ноября, сообщила журналист Соня Кошнкина.