У ВООЗ розповіли, скільки людей щохвилини помирають у Європі від COVID-19

У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу в Європі набирає обертів. Минулого тижня в європейському регіоні було зафіксовано 29 тис. нових летальних випадків серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Це означає, що в Європі кожні 17 секунд від коронавірусу помирає одна людина. Про це заявив очільник європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге, повідомляє прес-служба організації.

За словами Клюге, за останні два тижні смертність від COVID-19 у Європі зросла на 18%.

Клюге наголошує, що дотримання карантинних правил та боротьба з поширенням дезінформації щодо коронавірусу може врятувати додаткові життя.

Наразі в Європі щодня COVID-19 забирає в середньому 4,5 тис. життів. Цього можна уникнути, — наголосив він.

Так, він зазначив, що завдяки вжитим додатковим заходам, кількість нових випадків COVID-19 у Європі дещо зменшилася — з понад 2 млн позаминулого тижня до приблизно 1,8 млн випадків минулого тижня.

Чиновник ВООЗ зазначає, що в разі, якщо 95% громадян будуть носити маски, нових локдаунів вдасться уникнути. Однак, якщо рівень використання масок становитиме 60% і нижче, буде важко уникнути жорсткого карантину.

Водночас він наголошує, що використання масок не є панацеєю від хвороби, їх потрібно застосувати в поєднанні з іншими заходами.

Нагадаємо, у МОЗ України нещодавно розповіли, які групи населення передусім потраплять під вакцинацію від COVID-19.