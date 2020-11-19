В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n146749-koronavirus-v-ukrayini-u-moz-rozpovily-kogo-vakcynuvatymut-pershymy.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. Одним із способів зупинення поширення цієї хвороби, як очікується, стане вакцинація населення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів, які групи населення вакцинуватимуть першими після отримання Україною вакцини.

За словами Степанова, передусім під вакцинацію потраплять три групи ризику:

група ризику за здоров’ям, члени якої мають супутні захворювання;

група ризику за віком — люди, старші 65 років;

група ризику за професійною ознакою — працівники сфери охорони здоров’я.

За словами Степанова, глобальний механізм COVAX виділить України вакцини для 20% населення (для 8 млн осіб).

Якщо ми говоримо про двократне ведення вакцини, то це буде відповідно 16 млн, — зазначив міністр.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нещодавно назвав вартість однієї дози вакцини від коронавірусу для України.