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В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — у МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть першими

19 лис 2020, 21:36
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Епідемія коронавірусу в Україні триває. Одним із способів зупинення поширення цієї хвороби, як очікується, стане вакцинація населення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів, які групи населення вакцинуватимуть першими після отримання Україною вакцини.

За словами Степанова, передусім під вакцинацію потраплять три групи ризику:

  • група ризику за здоров’ям, члени якої мають супутні захворювання;
  • група ризику за віком — люди, старші 65 років;
  • група ризику за професійною ознакою — працівники сфери охорони здоров’я.

За словами Степанова, глобальний механізм COVAX виділить України вакцини для 20% населення (для 8 млн осіб).


Якщо ми говоримо про двократне ведення вакцини, то це буде відповідно 16 млн, — зазначив міністр.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нещодавно назвав вартість однієї дози вакцини від коронавірусу для України.


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