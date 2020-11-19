Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус в Україні — у МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть першимиhttps://racurs.ua/ua/n146749-koronavirus-v-ukrayini-u-moz-rozpovily-kogo-vakcynuvatymut-pershymy.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває. Одним із способів зупинення поширення цієї хвороби, як очікується, стане вакцинація населення.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів, які групи населення вакцинуватимуть першими після отримання Україною вакцини.
За словами Степанова, передусім під вакцинацію потраплять три групи ризику:
- група ризику за здоров’ям, члени якої мають супутні захворювання;
- група ризику за віком — люди, старші 65 років;
- група ризику за професійною ознакою — працівники сфери охорони здоров’я.
За словами Степанова, глобальний механізм COVAX виділить України вакцини для 20% населення (для 8 млн осіб).
Якщо ми говоримо про двократне ведення вакцини, то це буде відповідно 16 млн, — зазначив міністр.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нещодавно назвав вартість однієї дози вакцини від коронавірусу для України.
Читайте також
.