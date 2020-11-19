У Зеленського прокоментували обшук в музеї Революції гідності

Під час обшуку в музеї Революції гідності, фото: Національний музей Революції гідності

https://racurs.ua/ua/n146748-u-zelenskogo-prokomentuvaly-obshuk-v-muzeyi-revoluciyi-gidnosti.html

Ракурс

В Офісі президента відреагували на проведений сьогодні, 19 листопада, правоохоронцями обшук в столичному музеї Революції гідності.

У Зеленського вважають, що правоохоронні органи повинні враховувати, що такі дії напередодні річниці початку Майдану не сприяють суспільній злагоді й здійснювати їх в такий момент слід лише в разі крайньої необхідності. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Офісу президента в соціальній мережі Фейсбук.

Для мільйонів українців ще й досі живі ті відчуття, які були під час Майдану. Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях, — наголошують в Офісі президента.

У відомстві наголошують, що новина про обшук в музеї «не може не викликати різних, дуже полярних емоцій», серед яких і «вкрай деструктивні».

В Офіс президента зазначають, що сьогоднішні події в музеї «зводяться до конкретних та чітких документальних речей», котрі пов’язані з розслідування можливого розкрадання коштів посадовцями.

Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать, — наголошують у відомстві.



Цим, власне, й мають завершитися сьогоднішні події навколо Музею Революції Гідності — чітким юридичним висновком, — додають в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що Державне борю розслідувань викликало на допит низку лідерів Євромайдану у справі щодо державного перевороту.