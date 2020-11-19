У Зеленского прокомментировали обыск в музее Революции достоинства

Во время обыска в музее Революции достоинства, фото: Национальный музей Революции достоинства

https://racurs.ua/n146748-u-zelenskogo-prokommentirovali-obysk-v-muzee-revolucii-dostoinstva.html

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В Офисе президента отреагировали на проведенный сегодня, 19 ноября, правоохранителями обыск в столичном музее Революции достоинства.

У Зеленского считают, что правоохранительные органы должны учитывать, что такие действия накануне годовщины начала Майдана не способствуют общественному согласию и осуществлять их в такой момент следует только в случае крайней необходимости. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Офиса президента в социальной сети Фейсбук.

Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях, — подчеркивают в Офисе президента.

В ведомстве подчеркивают, что новость об обыске в музее «не может не вызывать разных, очень полярных эмоций», среди которых есть и «крайне деструктивные».

В Офис президента отмечают, что сегодняшние события в музее «сводятся к конкретным и четким документальным вещам», которые связаны с расследованием возможного хищения средств должностными лицами.

Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все все увидят, — отмечают в ведомстве.



Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг Музея Революции Достоинства — четким юридическим заключением, — добавляют в Офисе президента.

Напомним, сегодня также стало известно, что Государственное борю расследований вызвало на допрос ряд лидеров Евромайдана по делу о государственном перевороте.