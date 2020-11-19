Нежелательный иммунный механизм, мешающий лечить рак, обнаружили ученые

Ученые обнаружили нежелательный механизм отторжения трансплантированных клеток, фото:

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При лечении лейкемии трансплантация стволовых клеток после химиотерапии и облучения часто может вызвать серьезные побочные воспалительные реакции — особенно в коже или кишечникe, поскольку эти так называемые барьерные органы чаще подвергаются поражениям.

До сих пор причина этого явления была непонятной. Ответ нашла группа австрийских исследователей, сообщает издание MedicalXpress.

Ученые установили, что в этом отчасти виноват один из иммунных механизмов.

Лейкемия — это группа злокачественных заболеваний системы кроветворения, при которой предшественники белых кровяных клеток (лейкоцитов) неконтролируемо размножаются. Химиотерапия и лучевая терапия используются для уничтожения аномальных клеток крови, которые затем заменяются с помощью трансплантации стволовых клеток.

При лейкемии трансплантация здоровых стволовых клеток костного мозга часто является единственной надеждой на выздоровление пациентов. Процесс предполагает «замену» всех клеток крови реципиента, которые ранее были уничтожены терапией, донорскими клетками.

Новое открытие ученых показывает, что в эндогенной иммунной системе человека есть так называемые резидентные и неактивные Т-клетки, которые переживают химиотерапию и лучевую терапию целыми и продолжают существовать еще десять лет между эпителиальными клетками кожи, тогда как циркулирующие Т-клетки разрушаются.

Исследователи установили, что Т-клетки, выжившие в тканях кожи, отвечают за воспалительную реакцию после трансплантации стволовых клеток.

Эти явления часто случаются в течение первых 100 дней и могут вызвать что угодно: от легкой экземы до большого фиброза, затвердевания ткани или пузырей на поверхности кожи. Иными словами, эндогенные Т-клетки атакуют реципиента (хозяина) после трансплантации стволовых клеток, — отмечают исследователи.

Были также случаи, когда донорские Т-клетки в дальнейшем «поддерживали» и, таким образом, усиливали эту реакцию.

В специализированном жаргоне такие случаи иммунных реакций называется болезнью «трансплантат против хозяина». Это исследование впервые выявило обратную «реакцию хозяина против трансплантата».

Отмечается, что это открытие может помочь создать новые стратегии лечения не только лейкемии, но и хронических воспалительных заболеваний кожи, таких как псориаз или нейродермит.

Напомним, британские ученые установили, что иммунные клетки используют белковые «бомбы» для борьбы с раком.