Небажаний імунний механізм, який заважає лікувати рак, виявили учені

Учені виявили небажаний механізм відторгнення трансплантованих клітин

https://racurs.ua/ua/n146747-nebajanyy-imunnyy-mehanizm-yakyy-zavajaie-likuvaty-rak-vyyavyly-ucheni.html

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При лікуванні лейкемії трансплантація стовбурових клітин після хіміотерапії та опромінення часто може спричинити серйозні побічні запальні реакції — особливо в шкірі чи кишечнику, оскільки ці так звані бар'єрні органи частіше зазнають уражень.

Досі причина цього явища була незрозумілою. Відповідь знайшла група австрійських дослідників, повідомляє видання MedicalXpress.

Учені встановили, що в цьому частково винен один з імунних механізмів.

Лейкемія — це група злоякісних захворювань системи кровотворення, при якій попередники білих кров’яних клітин (лейкоцитів) неконтрольовано розмножуються. Хіміотерапія та променева терапія використовуються для знищення аномальних клітин крові, які потім замінюються за допомогою трансплантації стовбурових клітин.

При лейкемії трансплантація здорових стовбурових клітин кісткового мозку часто є єдиною надією на одужання пацієнтів. Процес передбачає «заміну» всіх клітин крові реципієнта, які раніше були знищені терапією, донорськими клітинами.

Нове відкриття вчених показує, що в ендогенній імунній системі людини є так звані резидентні та неактивні Т-клітини, які переживають хіміотерапію та променеву терапію цілими і продовжують існувати ще десять років між епітеліальними клітинами шкіри, тоді як циркулюючі Т-клітини руйнуються.

Дослідники встановили, що Т-клітини, що вижили в тканинах шкіри, відповідають за запальну реакцію після трансплантації стовбурових клітин.

Ці явища часто трапляються протягом перших 100 днів і можуть спричинити що завгодно: від легкої екземи до великого фіброзу, затвердіння тканини або пухирів на поверхні шкіри. Іншими словами, ендогенні Т-клітини атакують реципієнта (господаря) після трансплантації стовбурових клітин, — зазначають дослідники.

Були також випадки, коли донорські Т-клітини надалі «підтримували» і, таким чином, посилювали цю реакцію.

У спеціалізованому жаргоні такі випадки імунних реакцій називається хворобою «трансплантат проти господаря». Це дослідження вперше виявило зворотну «реакцію господаря проти трансплантата».

Зазначається, що це відкриття може допомогти створити нові стратегії лікування не лише лейкемії, а й хронічних запальних захворювань шкіри, таких як псоріаз або нейродерміт.

Нагадаємо, британські вчені встановили, що імунні клітини використовують білкові «бомби» для боротьби з раком.