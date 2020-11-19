В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n146749-koronavirus-v-ukraine-v-minzdrave-rasskazali-kogo-budut-vakcinirovat-pervymi.html

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Одним из способов остановки распространения этой болезни, как ожидается, станет вакцинация населения.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, какие группы населения будут вакцинировать первыми после получения Украиной вакцины.

По словам Степанова, прежде всего под вакцинацию попадут три группы риска:

группа риска по здоровью, члены которой имеют сопутствующие заболевания;

группа риска по возрасту — люди старше 65 лет

группа риска по профессиональному признаку — работники сферы здравоохранения.

По словам Степанова, глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцины для 20% населения (для 8 млн человек).

Если мы говорим о двукратном ведении вакцины, то это будет соответственно 16 млн, — отметил министр.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко недавно назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины.