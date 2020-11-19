Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — в Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать первыми

19 ноя 2020, 21:36
999

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Одним из способов остановки распространения этой болезни, как ожидается, станет вакцинация населения.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, какие группы населения будут вакцинировать первыми после получения Украиной вакцины.

По словам Степанова, прежде всего под вакцинацию попадут три группы риска:

  • группа риска по здоровью, члены которой имеют сопутствующие заболевания;
  • группа риска по возрасту — люди старше 65 лет
  • группа риска по профессиональному признаку — работники сферы здравоохранения.

По словам Степанова, глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцины для 20% населения (для 8 млн человек).


Если мы говорим о двукратном ведении вакцины, то это будет соответственно 16 млн, — отметил министр.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко недавно назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров