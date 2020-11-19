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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус в Украине — в Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать первымиhttps://racurs.ua/n146749-koronavirus-v-ukraine-v-minzdrave-rasskazali-kogo-budut-vakcinirovat-pervymi.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Одним из способов остановки распространения этой болезни, как ожидается, станет вакцинация населения.
Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, какие группы населения будут вакцинировать первыми после получения Украиной вакцины.
По словам Степанова, прежде всего под вакцинацию попадут три группы риска:
- группа риска по здоровью, члены которой имеют сопутствующие заболевания;
- группа риска по возрасту — люди старше 65 лет
- группа риска по профессиональному признаку — работники сферы здравоохранения.
По словам Степанова, глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцины для 20% населения (для 8 млн человек).
Если мы говорим о двукратном ведении вакцины, то это будет соответственно 16 млн, — отметил министр.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко недавно назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины.
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