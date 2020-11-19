В ВОЗ рассказали, сколько людей ежеминутно умирают в Европе от COVID-19

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса в Европе набирает обороты. На прошлой неделе в европейском регионе были зафиксированы 29 тыс. новых летальных случаев среди больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Это означает, что в Европе каждые 17 секунд от коронавируса умирает один человек. Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, сообщает пресс-служба организации.

По словам Клюге, за последние две недели смертность от COVID-19 в Европе выросла на 18%.

Клюге отмечает, что соблюдение карантинных правил и борьба с распространением дезинформации относительно коронавируса может спасти дополнительные жизни.

Сейчас в Европе каждый день COVID-19 забирает в среднем 4,5 тыс. жизней. Этого можно избежать, — подчеркнул он.

Так, он отметил, что благодаря принятым дополнительным мерам, количество новых случаев COVID-19 в Европе несколько уменьшилось — с более чем 2 млн на позапрошлой неделе до примерно 1,8 млн случаев на прошлой неделе.

Чиновник ВОЗ отмечает, что в случае, если 95% граждан будут носить маски, новых локдаунов удастся избежать. Однако, если уровень использования масок составит 60% и ниже, будет трудно избежать жесткого карантина.

В то же время он подчеркивает, что использование масок не является панацеей от болезни, их нужно применить в сочетании с другими мерами.

Напомним, в Минздраве Украины недавно рассказали, какие группы населения прежде всего попадут под вакцинацию от COVID-19.