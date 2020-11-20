Коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146504-kogda-v-ukraine-zavershitsya-pervaya-volna-koronavirusa-mnenie-immunologa.html

Ракурс

Согласно прогнозам коронавируса в Украине, нам следует ждать 15−20 тыс. летальных исходов на 1 января 2021 года — примерно 3% от 560−580 тыс. инфицированных. Такие цифры в интервью «Ракурсу» привел иммунолог Андрей Волянский.

«Сейчас у нас начинается серьезный эпидемический процесс, — говорит врач. — Наша страна растянула первую волну. Благодаря локдауну в Украине — можно спорить, хорошо это или плохо, — мы не вступили в первую волну в марте-апреле, вступаем в нее в полной мере сейчас. Началась фаза быстрого роста, которая к зиме перейдет в линейную зависимость (150−200 летальных случаев в сутки). Только после насыщения эпидемического процесса, когда переболеет 20−30% населения, в апреле-мае первая волна сойдет на нет».

По его словам, некоторые страны Западной Европы (не все) пережили первую волну в марте-апреле — это Испания, Италия, Великобритания, Франция. Они больше всех пострадали. Летом у них был спад заболеваемости. Сейчас в этих странах началась вторая волна.

«Более объективный критерий, отражающий развитие пандемии, — количество летальных исходов. Неприятно, но это так. В странах, прошедших первую волну, сейчас количество смертей гораздо меньше», — отмечает Волянский.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.