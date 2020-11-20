Штрафы за отсутствие маски дополнят карантин на выходные — закон заработает с 21 ноября

https://racurs.ua/n146756-shtrafy-za-otsutstvie-maski-dopolnyat-karantin-na-vyhodnye-zakon-zarabotaet-s-21-noyabrya.html

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Штрафы за отсутствие маски или неправильное ее ношение начнут взимать в Украине с субботы, 21 ноября.

Наказание за отсутствие маски в общественных местах предусматривает закон, который в четверг, 19 ноября подписал президент Украины, а сегодня его опубликовали в издании «Голос Украины».

Документ вступает в силу со следующего после опубликования дня.

Не будут наказывать за отсутствие маски на улице, но будут штрафовать за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Размер админвзыскания составит от 170 до 255 грн.

Кроме того, в субботу в Украине начнется карантин выходного дня, который будет действовать до воскресенья. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС.